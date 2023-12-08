Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

У здания театра им. Камала на улице Хади Такташа могут быть построены новые жилые комплексы. Идея была предложена на общественных обсуждениях. Сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

Проект содержит в себе застройку территории улицы Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова.

Общественные обсуждения проводились на встрече 30 ноября, где было предложено 6 проектов. 2 из них оказались неуместными, а другие касались реализации построек многоквартирных домов. Проекты были отправлены на доработку.

Ранее стало известно, что на рынок недвижимости Казани выйдет московский застройщик.