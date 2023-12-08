Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

entermedia

Подписаться в Telegram

У здания театра им. Камала на улице Хади Такташа могут быть построены новые жилые комплексы. Идея была предложена на общественных обсуждениях. Сообщается в сборнике документов мэрии Казани.
Проект содержит в себе застройку территории улицы Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова.

Общественные обсуждения проводились на встрече 30 ноября, где было предложено 6 проектов. 2 из них оказались неуместными, а другие касались реализации построек многоквартирных домов. Проекты были отправлены на доработку.

Ранее стало известно, что на рынок недвижимости Казани выйдет московский застройщик.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

день назад

Поддержка для предпринимателей: примите участие в бесплатной новогодней ярмарке самозанятых!

служба по уничтожению клопов в москве

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанский предприниматель продает бизнес и уезжает на СВО

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

уроки вокала для начинающих в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

18 часов назад

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов оценил сериал «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Проект массовой застройки восточной части Казани вошел в активную фазу

Новости Татарстана

день назад

В Казани установят мост от Тихорецкой улицы до берега Волги

Лонгриды

15 часов назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

14 часов назад

Сериал «Слово пацана» не без киноляпов

Лонгриды
15 часов назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

15 минут назад

Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

Новости Татарстана

день назад

Поддержка для предпринимателей: примите участие в бесплатной новогодней ярмарке самозанятых!

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов: за 10 лет в Татарстане построено более 100 крупных спортивных объектов

Новости Татарстана

13 часов назад

Участник группировки «Калуга» ушел на 16 лет за решетку
За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?
Лонгриды
день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

13 часов назад

«Автостат» и Teboil выявили главные потребности автовладельцев Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Сериал «Слово пацана» не без киноляпов

Новости Татарстана

15 часов назад

Сгоревшие павильоны в «Гараже – 500» будут сносить
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше