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Раис Татарстана выразил соболезнования в связи с кончиной Софьи Губайдуллиной

Мэр Казани Ильсур Метшин также выразил соболезн...

Минниханов/ТГ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известного композитора Софии Губайдулиной. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Глава республики отметил, что её уход стал большой утратой не только для близких, но и для всей музыкальной культуры. Он подчеркнул, что Губайдулина была выдающимся творцом, чьё искусство высоко ценится во всём мире. Минниханов также выразил гордость тем, что её имя связано с Татарстаном, и выразил уверенность, что её музыкальное наследие будет вдохновлять будущие поколения.

София Губайдулина, заслуженный деятель искусств РСФСР и почётный гражданин Казани, скончалась в возрасте 93 лет. Мэр Казани Ильсур Метшин также выразил соболезнования, отметив её значимость как великого композитора и человека-эпохи. Губайдулина родилась в Чистополе в 1931 году, окончила Казанскую и Московскую консерватории, а с 1991 года жила в Германии.

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