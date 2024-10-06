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Раис Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с успешным завершением сезона

Раис Татарстана Расул Минниханов, встретился со...

пресс-служба Раиса РТ

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Раис Татарстана Расул Минниханов, встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-Мастер» на спортивном полигоне Тарловка. Об этом сообщила пресс-служба Раиса РТ.

На мероприятии также присутствовали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, руководитель команды Эдуард Николаев и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

В ходе встречи были подведены итоги спортивного сезона 2024 года. Команда «КАМАЗ-Мастер» одержала победу на финальном этапе чемпионата России, заняв первые четыре места в итоговой таблице.

Кроме того, команда успешно выступила на трех других этапах чемпионата России, включая ралли-марафон «Шелковый путь-2024. Россия-Монголия», где также одержала победу, несмотря на конкуренцию со стороны команд «МАЗ-СПОРТавто» и URAL MOTORSPORT.

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