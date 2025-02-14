Раис Татарстана потребовал переделать проект скандальной больницы в Челнах

В Набережных Челнах пересмотрят проект городской больницы №5, на строительство которой ранее запрашивали финансирование. Такое поручение дал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Концепцию снова представил мэр города Наиль Магдеев, напомнив о проекте, на который ранее просили поддержку у правительства республики.

Минниханова удивили масштабы предложенного варианта, и он поручил внести изменения в документацию, отмечая, что следует учитывать возможность размещения центра для высокотехнологичных операций. По его словам, изначально планировали построить одну больницу, но в итоге получили проект, который выглядит как пять отдельных учреждений.

Несмотря на корректировки, от реализации проекта не отказываются. Позже власти повторно рассмотрят документы и оценят возможные сроки строительства, пишет chelny-biz.