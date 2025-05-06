Раис Татарстана посетил ферму, поставляющую лошадей для кавалерии Ким Чен Ына
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Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой в Новошешминском районе.
В райцентре он посетил Татарский конный завод №57, где разводят орловских рысаков и других лошадей.
Как сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, во время экскурсии делегация заметила фотографию Ким Чен Ына. Оказалось, завод поставляет лошадей для кавалерийского полка лидера КНДР.
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