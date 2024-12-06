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Раис Татарстана отметил важность сохранения двухуровневой МСУ

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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил в интервью «Ведомостям», что новый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ) должен предусматривать возможность использования как одноуровневой, так и двухуровневой систем.

Проект закона предполагает введение одноуровневой системы МСУ для всех регионов после завершения переходного периода в феврале 2035 года и отмены двухуровневой системы. Ранее планировалось, что переходный период завершится в январе 2028 года, но по просьбе властей Татарстана его продлили.

На недавнем заседании Государственного Совета Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регионы должны самостоятельно решать, переходить ли на одноуровневую систему.

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