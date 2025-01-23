Раис Татарстана осмотрел новое здание Управления по борьбе с коррупцией МВД
пресс служба раиса татарстана
Рустам Минниханов осмотрел помещения нового здания межмуниципального отдела МВД на пересечении улиц Большая Красная и К. Фукса. Он побывал в кабинетах сотрудников, залах для совещаний и видеоконференций, блоке хранения вещественных доказательств, а также в помещениях, предназначенных для работы с заявителями, задержанными и в архиве.
Новое здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, системами вентиляции, видеонаблюдением и автономной системой пожаротушения в технических и архивных помещениях.
После осмотра объекта Раис Татарстана принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по республике.
Ранее говорилось, что накануне Минниханов официально открыл новое здание межмуниципального
отдела МВД в Верхнем Услоне.
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