Раис Татарстана осмотрел новое здание Управления по борьбе с коррупцией МВД

Рустам Минниханов осмотрел помещения нового здания межмуниципального отдела МВД на пересечении улиц Большая Красная и К. Фукса. Он побывал в кабинетах сотрудников, залах для совещаний и видеоконференций, блоке хранения вещественных доказательств, а также в помещениях, предназначенных для работы с заявителями, задержанными и в архиве.

Новое здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, системами вентиляции, видеонаблюдением и автономной системой пожаротушения в технических и архивных помещениях.

После осмотра объекта Раис Татарстана принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по республике.

Ранее говорилось, что накануне Минниханов официально открыл новое здание межмуниципального

отдела МВД в Верхнем Услоне.