Рафис Хабибуллин стал помощником Рустама Минниханова

Рафис Хабибуллин, бывший начальник главного управления МЧС России по Татарстан, назначен помощником Раиса Республики, Рустама Минниханова. Он был представлен на утреннем совещании в Кабмине РТ.



В рамках своей новой должности в администрации он будет руководить вопросами безопасности, связанными с организацией саммита БРИКС в Казани.



Рустам Минниханов подчеркнул, что Рафис Хабибуллин обладает уникальными знаниями и опытом в области обеспечения безопасности для высокопоставленных лиц и проведения масштабных мероприятий.Основными задачами нового помощника станут координация работы различных ведомств республики и организация совместной работы при подготовке и проведении саммита.

Ранее, Рустам Минниханов обсудил с министром спорта РФ Олегом Матыциным проведение предстоящего турнира в Казани – «Игры будущего».