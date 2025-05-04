Рабочим профессиям бесплатно научат более 3 тысяч студентов в Татарстане

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Татарстане более 3,3 тысячи студентов бесплатно обучат рабочим специальностям. Об этом сообщил Республиканский центр студенческих трудовых отрядов.

Обучение проходит в 36 вузах и колледжах, расположенных в 17 районах республики. Больше всего участников в Казани — почти 55%. В других городах доля распределяется так: 7% — Нижнекамск, 6,7% — Набережные Челны, 4,8% — Чистополь и 4,5% — Альметьевск.

Учебные заведения получают субсидии на организацию обучения. Студенты, в свою очередь, должны освоить выбранную профессию и пройти летнюю практику в составе Российских студенческих отрядов.

Наибольшей популярностью пользуются профессии в промышленной сфере — их выбрали 63,3% участников (2146 студентов). Самыми востребованными стали специальности электромонтёров, слесарей и сварщиков.