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Путин поддержал идею Минниханова об ипотеке для семей с детьми до 14 лет

Семьи с детьми до 14 лет и участники СВО смогут...

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Татарстана Рустама Минниханова о расширении действия программы семейной льготной ипотеки. Теперь она может охватить семьи участников СВО и семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно.

В поручении президента указано, что до 15 июня 2025 года правительство и комиссия Государственного совета должны представить конкретные предложения по этому вопросу. Цель — включить в программу как можно больше нуждающихся семей и дать им возможность приобрести жильё на льготных условиях.

Для справки: семейная ипотека действует в России с 2018 года. Сегодня она доступна тем, у кого ребёнок родился после 1 января 2018 года. Программа рассчитана до 2030 года. Основные условия: первоначальный взнос — от 20%, ставка — 6% годовых.

Расширение условий может стать серьёзной поддержкой для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, особенно на фоне повышенного внимания к участникам специальной военной операции.

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