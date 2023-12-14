Путин назвал Минниханова президентом

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил Татарстан в успешном развитии инфраструктуры. А Казань он считает одним из наилучших примеров подобного развития.

В Казани созданы лучшие условия для развития. Кроме того, Путин отметил, что прошлый и сегодняшний президент Минниханов работают хорошо, мы видим результаты.

«В Казани поражает уровень внутренней культуры народа, это вызывает уважение», — отметил президент России.

Ранее Путин признал наличие проблемы с обмелением Волги.