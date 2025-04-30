ПСО «Казань» выплатило 3 млрд налоговой и осталось числе главных должников

В Татарстане зафиксировано снижение задолженности физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава регионального управления ФНС Марат Сафиуллин.

По его словам, сумма задолженности в регионе составила 44,6 млрд рублей, тогда как в начале 2024 года она достигала 45,8 млрд рублей.

Снижение затронуло и долг в консолидированный бюджет республики — он уменьшился с 11,8 до 10,8 млрд рублей. Существенно снизилось и количество юридических лиц-должников: с 19,7 тысячи до 696 компаний, что эквивалентно сокращению в 2,5 раза.

Федеральная налоговая служба также назвала крупнейших должников Татарстана. Первое место занимает ООО «Гемогт» с задолженностью в 3,7 млрд рублей. В список также попали:

— «КЗСК»,

— «Поволжское строительное предприятие»,

— «КИТ Строй»,

— «КЗСК-Силикон»,

Суммы их долгов варьируются от 1 до 1,6 млрд рублей.

Особое внимание Сафиуллин уделил ПСО «Казань», которая ранее должна была занять второе место в антирейтинге — с задолженностью в 2,5 млрд рублей. Однако компания подписала мировое соглашение и уже погасила 3 млрд рублей по предыдущему договору. Новый график выплат вступает в силу в конце апреля.

В аналогичную схему реструктуризации включилась и компания «Булгарпиво», которой предстоит выплатить 243 млн рублей в рассрочку.

По данным надзорного ведомства, не все предприятия соблюдают утверждённые графики погашения задолженности. Однако в случае ПСО «Казань» у налоговой службы есть основания рассчитывать на своевременное исполнение обязательств.