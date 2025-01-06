Психолог из Набережных Челнов: как появился синдром «слабых родителей»

Современные родители всё чаще обращаются к семейным психологам с вопросами воспитания, рассказала психолог из Набережных Челнов Наталья Аблизина.

Она отметила, что многие родители сосредотачиваются на материальном обеспечении детей, забывая о воспитательных задачах. Даже по мере взросления ребёнка — до 10–14 лет — родители продолжают тратить ресурсы на покупки, формируя у детей чувство исключительности. Это приводит к тому, что дети становятся «центром Вселенной», требуя потакания своим капризам.

По словам Аблизиной, в таких условиях дети вырастают неспособными к элементарной самостоятельности — они не убираются, не заправляют постель и даже не выносят мусор. Некоторые девочки не умеют ухаживать за собой: их купают бабушки или мамы, выполняя за них все бытовые задачи. Попытки привить навыки самостоятельности нередко заканчиваются истериками, что подрывает родительский авторитет.

Аблизина также подчеркнула, что отцы в полных семьях часто устраняются от воспитания, считая это исключительно обязанностью жены.

Она призвала родителей осознать, что их задача — не только кормить и одевать ребёнка, но и учить его основным навыкам жизни. Гиперопека, по её мнению, делает детей инфантильными и неспособными принимать решения. Психолог советует ослабить контроль и позволить детям брать на себя ответственность, пишет Челнинские известия.