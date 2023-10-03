Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

На трассе М-7 в Набережных Челнах уберут разворот в сторону Уфы из-за аварийности участка

В Набережных Челнах с 6 октября уберут разворот через раздельную полосу на км 1043+950 трассы М-7 «Волга», о чем сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Решение было принято совместно с Управлением ГИБДД МВД по Татарстану после анализа аварийности. Стало известно, что в прошлом году на участке М-7 км 1044, рядом с разворот, было зарегистрировано три ДТП, в результате которых один человек погиб, а восемь получили разные травмы.

В «Волго-Вятскуправтодоре» заявили, что технические средства организации дорожного движение будут установлена до 6 октября. Маневры разворота можно будет осуществлять через транспортную развязку в разных уровнях на км 1043+700 или через организованный разворот в одном уровне на км 1042+720.