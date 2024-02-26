Прокурор запросил для «поволжского маньяка» пожизненное заключение

Верховный суд Республики Татарстан приступил к обсуждению долгого дела Радика Тагирова, который известен как «поволжский маньяк». Государственный обвинитель, Линара Чуркина, выступила с требованием о вынесении ему пожизненного приговора.





«Сегодня я ощущаю огромную ответственность, так как более восьми лет жертвы, которые пережили его нападения, и родственники погибших ожидали его ареста и справедливого суда», — заявила прокурор отдела государственных обвинителей.

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год подсудимый совершил 31 убийство пожилых женщин на территории городов Поволжья и других регионов России. В дополнение к убийствам, Тагиров обвиняется в трех покушениях. Подсудимого арестовали в 2020 году по результатам анализа ДНК. За время, прошедшее с момента последнего преступления, Тагиров успел создать семью.

Она напомнила, что подсудимый полностью признавал свою вину во время предварительного следствия, активно сотрудничал с правоохранительными органами и даже демонстрировал, как совершал убийства. Однако, уже в суде Тагиров отказался признавать свою вину и заявил о давлении со стороны следователей и жестоком обращении со стороны конвойной службы.



Следующее заседание по делу «поволжского маньяка» запланировано на 4 марта.