Прокурор запросил для «поволжского маньяка» пожизненное заключение
«Вечерняя Казань»
Верховный суд Республики Татарстан приступил к обсуждению долгого дела Радика Тагирова, который известен как «поволжский маньяк». Государственный обвинитель, Линара Чуркина, выступила с требованием о вынесении ему пожизненного приговора.
«Сегодня я ощущаю огромную ответственность, так как более восьми лет жертвы, которые пережили его нападения, и родственники погибших ожидали его ареста и справедливого суда», — заявила прокурор отдела государственных обвинителей.
Она напомнила, что подсудимый полностью признавал свою вину во время предварительного следствия, активно сотрудничал с правоохранительными органами и даже демонстрировал, как совершал убийства. Однако, уже в суде Тагиров отказался признавать свою вину и заявил о давлении со стороны следователей и жестоком обращении со стороны конвойной службы.
Следующее заседание по делу «поволжского маньяка» запланировано на 4 марта.