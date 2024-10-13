Прокуратура внесла представление главе Козьмодемьянска за нарушение законодательства о благоустройстве

Жители одного из районов Козьмодемьянска обратились в прокуратуру из-за того, что во дворе их многоквартирного дома не было освещения.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и обнаружили нарушения законодательства о благоустройстве. На трёх фонарных столбах подряд не работали светильники, что создавало опасные ситуации в тёмное время суток и причиняло неудобства жителям.

Прокуратура внесла представление руководителю администрации Козьмодемьянска, после чего проблема была оперативно решена. Освещение во дворе было восстановлено.