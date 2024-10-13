Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Прокуратура внесла представление главе Козьмодемьянска за нарушение законодательства о благоустройстве

Подписаться в Telegram

Жители одного из районов Козьмодемьянска обратились в прокуратуру из-за того, что во дворе их многоквартирного дома не было освещения.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и обнаружили нарушения законодательства о благоустройстве. На трёх фонарных столбах подряд не работали светильники, что создавало опасные ситуации в тёмное время суток и причиняло неудобства жителям.

Прокуратура внесла представление руководителю администрации Козьмодемьянска, после чего проблема была оперативно решена. Освещение во дворе было восстановлено.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Интересное в Казани

день назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

тараканы обратный звонок заказать

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости России

3 дня назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

массаж коруги в Новосибирске

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

5 часов назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане без отопления остаются жители 94 домов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане охотники передали новую партию ружей и боеприпасов для бойцов в зону СВО
Лонгриды
5 часов назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Житель Татарстана узнал о редком заболевание благодаря падению с высоты

Интересное в Казани

6 часов назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Апастовском районе отремонтировали дом культуры и 9 ФАПов в рамках нацпроекта

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура внесла представление главе Козьмодемьянска за нарушение законодательства о благоустройстве
В Татарстане дорожают помидоры и рыба
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане дорожают помидоры и рыба

Новости Казани

час назад

В центре Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

Новости Татарстана

2 часа назад

В Сабинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли два человека

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан занял 4 место в ПФО по предлагаемым зарплатам сельхозработникам
Испытательные лаборатории нефти и нефтепродукто...
Новости России
5 дней назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили более 73 тыс. исследований за 9 месяцев 2024 года