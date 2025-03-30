Новости Татарстана
· 16+ · Диана Вагапова

Прокуратура Татарстана предупреждает о появлении новой мошеннической схеме

Подписаться на Дзен.канал

В Прокуратуре Татарстана сообщили о новой схеме, к которой прибегают мошенники — теперь они действуют даже в чатах многоквартирных домов.

Злоумышленники выдают себя за сотрудников бьюти-салона и публикуют сообщения о бесплатных спа-процедурах по промокоду. Для записи на процедуру предлагают связаться с "администратором" и перейти по ссылке.

После перехода человек вводит свои данные: имя, номер телефона и промокод. В этот момент на устройство загружается вредоносная программа, которая дает мошенникам доступ к личной информации. С её помощью они заходят в онлайн-банк жертвы и переводят деньги.

В ведомстве призвали жителей республики быть осторожными: использовать только официальные приложения и перепроверять данные на сайте салона или по телефону. Кроме того, важно предупредить соседей по чату о возможной опасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

Не у нас

день назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

сколько стоит вывести тараканов из квартиры

Новости Казани

21 час назад

30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

Новости Татарстана

2 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

serm-аудит в Москве

Не у нас

9 часов назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Казани

день назад

Пьяный пассажир, летевший из Казани в Пхукет, покусал бортпроводников

Новости Татарстана

8 часов назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Новости Казани

день назад

Историческая часть зооботсада в Казани откроется 1 апреля
Лонгриды
2 дня назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

С 2025 года в трёх регионах России девятиклассн...

Не у нас

26 минут назад

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с грызунами в домах и на участках

Новости Татарстана

26 минут назад

Суд обязал мошенницу выплатить 180 тысяч пострадавшей жительнице Татарстана

Новости Казани

час назад

Как не попасть на мошенников и не купить поддельные билеты в новый театр Камала?

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура Татарстана предупреждает о появлении новой мошеннической схеме
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане прошло торжественное открытие пяти новых центров настольного тенниса

Новости Казани

6 часов назад

За два месяца в бюджет Татарстана поступило 27 млрд рублей

Новости Казани

7 часов назад

В Заинском районе Татарстана планируют создать ОЭЗ «Зелёная долина»
Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в...
Интересное в Казани
4 дня назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения