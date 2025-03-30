Прокуратура Татарстана предупреждает о появлении новой мошеннической схеме

В Прокуратуре Татарстана сообщили о новой схеме, к которой прибегают мошенники — теперь они действуют даже в чатах многоквартирных домов.

Злоумышленники выдают себя за сотрудников бьюти-салона и публикуют сообщения о бесплатных спа-процедурах по промокоду. Для записи на процедуру предлагают связаться с "администратором" и перейти по ссылке.

После перехода человек вводит свои данные: имя, номер телефона и промокод. В этот момент на устройство загружается вредоносная программа, которая дает мошенникам доступ к личной информации. С её помощью они заходят в онлайн-банк жертвы и переводят деньги.

В ведомстве призвали жителей республики быть осторожными: использовать только официальные приложения и перепроверять данные на сайте салона или по телефону. Кроме того, важно предупредить соседей по чату о возможной опасности.