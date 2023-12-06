Прокуратура РТ проверит жалобы о затруднении проезда в Казани из-за прорыва водопровода

Прокуратурой Татарстана была организована проверка по поводу жалоб казанцев. Она связанна с невозможностью проезда по Маршальской улице из-за коммунальной аварии.

Сообщается, что из-за аварии, по улице невозможно проехать, были образованы ямы и гололед. Причиной тому является прорыв водопровода.

В прокуратуре отметили, что последствия будут устранены в период нормативных сроков. Будет обеспечена безопасность дорожного вождения.