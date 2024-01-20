Прокуратура проверит информацию о детях, которых завалило снегом в казанской гостинице

Сегодня в социальных сетях появилась тревожная информация: сообщается, что на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай» семерых детей завалило снегом. Родители смогли откопать детей, однако самый младший получил серьезные травмы.





Прокуратура Советского района Казани приступает к проверке этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.Надзорное ведомство намерено тщательно оценить работу коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и, при необходимости, предпримет действенные меры.

Ранее, из Набережных Челнов в Лисичанск отправили фуру с гуманитарной помощью.