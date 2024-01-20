Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Прокуратура проверит информацию о детях, которых завалило снегом в казанской гостинице

Подписаться в Telegram

Сегодня в социальных сетях появилась тревожная информация: сообщается, что на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай» семерых детей завалило снегом. Родители смогли откопать детей, однако самый младший получил серьезные травмы.

Прокуратура Советского района Казани приступает к проверке этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Надзорное ведомство намерено тщательно оценить работу коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и, при необходимости, предпримет действенные меры.

Ранее, из Набережных Челнов в Лисичанск отправили фуру с гуманитарной помощью.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Как в фильмах»: Азиза и Рузиль Минекаевы рассказали о начале любовной истории

Интересное в Казани

день назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии

дезинсекция стоимость служба уничтожения тараканов москва

Лонгриды

день назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани стала известна дата закрытия всех точек ресторанов KFC

покраска норковой шубы цена в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

Операторы связи рассказали о причинах перебоев работы мессенджеров в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на трассе М-7 произошло масштабное ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за погоды спрос на дворников вырос на 45%

Новости Татарстана

6 часов назад

Реконструкцию ТРК «Кольцо» в Казани отложили
Лонгриды
3 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

31 минуту назад

Прокуратура проверит информацию о детях, которых завалило снегом в казанской гостинице

Новости Татарстана

46 минут назад

Из Челнов в Лисичанск отправили фуру с гуманитарной помощью

Новости Татарстана

час назад

Минниханов дал поручение по работе дорожников и коммунальщиков во время снегопада

Новости Татарстана

5 часов назад

Шаймиев был награжден высшей наградой муфтията и юбилейной медалью РПЦ
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
4 дня назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане установят 1 тысячу камер с функцией распознавания лиц

Новости Татарстана

6 часов назад

Рейс волейбольного «Локомотива» в Казань задержали на 12 часов

Новости Татарстана

день назад

На играх БРИКС пройдут соревнования по 29 видам спорта
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин