Прокуратура проверит информацию о детях, которых завалило снегом в казанской гостинице
Сегодня в социальных сетях появилась тревожная информация: сообщается, что на территории казанского гостиничного комплекса «Дубай» семерых детей завалило снегом. Родители смогли откопать детей, однако самый младший получил серьезные травмы.
Надзорное ведомство намерено тщательно оценить работу коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и, при необходимости, предпримет действенные меры.
Ранее, из Набережных Челнов в Лисичанск отправили фуру с гуманитарной помощью.