Программа газификации Татарстана подорожала до 35 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана утвердил обновленную версию региональной программы газификации на 2019–2028 годы. Общий объем финансирования увеличился с 28,5 млрд до 35,3 млрд рублей, то есть на 6,8 млрд рублей.

В новой редакции документа расширены масштабы газификации. Количество домовладений, подлежащих газификации без привлечения средств граждан, выросло с 38,8 тысячи до 40,6 тысячи. Также увеличено число садоводческих товариществ — с 1,5 тысячи до 2 тысяч домовладений. Одновременно в девять раз возросло количество газораспределительных станций, запланированных к реконструкции — с 3 до 26 объектов.

Финансирование программы осуществляется за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, средств единого оператора газификации и ПАО «Газпром». В этом году в список источников добавлена компания «Инженерные решения». «Газпром трансгаз Казань» направит 18,2 млрд рублей через спецнадбавку и 7,7 млрд в качестве единого оператора программы.

Программа направлена на повышение уровня газификации жилья в республике с 99,3 до 99,78%. В 2025 году в план-график включены 81 садоводческое товарищество и около 700 домовладений. Условиями участия являются регистрация прав собственности на дом и участок, а также решение общего собрания членов товарищества о газификации.