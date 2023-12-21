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Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

kzn.ru

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Стоимость проезда по мосту скоростной трассы М-12 Москва-Казань составит 241 рубль. Об этом сообщает «Автодор».

Напомним, что Путин 14 декабря во время пресс-конференции сообщил примерную стоимость проезда по трассе.

Стоимость проезда также будет зависеть от точки въезда в столицу РТ. Например, для легковушек при съезде в сторону Иннополиса, стоимость составит – 4 481 рублей, а при съезде в направление аэропорта Казани – 4 800 рублей.

Ранее, стало известно, что в Казани у «Парк Хауса» будет ограничена скорость движения до 40 км/ч

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