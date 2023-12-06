Проект массовой застройки восточной части Казани вошел в активную фазу

Проект «Восточная дуга» по полной застройке востока Казани начал свою реализацию. Туда войдут территории от микрорайона Дербышки до поселка Салмачи. Площадь, застраиваемой территории будет составлять 10 тысяч га. А планируется возвести около 8 млн кв.м жилья, из которых 4,5 млн будет принадлежать ГК ASG. Данные приводит «БИЗНЕС Online».

По всем строительным нормам были реализованы проекты планировки. Документы находятся на стадии утверждения.

Проект подготовлялся институтом генплана Москвы и с участием 10 организаций и архитектурных бюро. За последние два года на реализацию было выделено более 100 млн рублей.