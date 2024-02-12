В марафоне может принять участие любой житель страны старше 18 лет. Участники смогут проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, научиться работать с информацией и получить призы от Сбера.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Развитие науки, технического прогресса, искусственного интеллекта привело к стремительной цифровизации различных сфер жизни человека. Соответственно, растёт спрос на экспертов с развитыми цифровыми навыками. Участие в марафоне – это возможность повысить уровень своих компетенций или сделать первые шаги в ИТ. Сегодня ИТ-рынок формирует фундамент для роста цифровой экономики. Мы заинтересованы в успехе каждого участника марафона, ведь доступ к передовым ИТ-знаниям особенно актуален для жителей регионов».

В конкурсе три уровня. Первый уровень для новичков, где может участвовать любой человек, желающий усилить свою цифровую грамотность. Второй уровень — для исследователей, которым будет создан свой трек марафона. И третий уровень — для экспертов, владеющих цифровыми технологиями и соревнующихся с другими экспертами в сфере IT-технологий.

Мероприятие включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков, цифровых знаний и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы.

До 26 апреля 2024 года участники могут проходить онлайн-игру на знание языков программирования Python, Java, JavaScript, Go и C# и накапливать очки (максимум 100).

С 25 марта до 26 апреля необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и пройти онлайн-тестирование, определяющее цифровые навыки конкурсантов. Каждому участнику необходимо выбрать только один уровень — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт».

С 22 апреля по 24 мая будет проходить цифровой диктант по программированию. Он будет разделён по уровню сложности: на общий и профессиональный. Участники должны будут на слух воспринять техническое задание и написать код на одном из пяти языков программирования. По итогам диктанта участники уровня «Новичок» успешно завершат марафон, а участники уровней «Исследователь» и «Эксперт» выйдут в финал, где их ожидают более сложные кейсы. Марафон продлится до 29 июня 2024 года. Финал пройдёт в июне в московском кампусе «Школы 21».

Участники уровня «Эксперт» в очном финале будут бороться за денежные призы: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч. Победители и призёры остальных уровней получат поездки на курорты Сбера «Манжерок» и Mriya Resort & SPA, сертификаты на обучение в СберУниверситете, умные девайсы и мерч от Сбера. Подать заявку на участие в «Цифровом марафоне» можно на сайте марафона.

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