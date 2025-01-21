Продажи жилья в Татарстане рухнули на 60%

В 2024 году в Татарстане ввели рекордные 3,45 млн кв. метров жилья, но продажи квартир упали на 63%. Министр строительства Марат Айзатуллин сообщил, что спад начался с июля, а выдача ипотек на первичном рынке сократилась на 32%.

Айзатуллин отметил, что снижение продаж связано с ростом ключевой ставки, завершением льготной ипотеки и изменением условий других программ. За 11 месяцев объём ипотечных сделок в регионе уменьшился на 33%, составив 168 млрд рублей против 251,6 млрд годом ранее. Сделки под залог ДДУ упали с 19,2 до 13,1 тысячи, а кредитование новостроек сократилось на 23,5%, до 72,2 млрд рублей.

Общий объём продаж жилья составил 134 млрд рублей, что на 6% меньше показателя 2023 года. Министр добавил, что отрасль получит новые меры поддержки при условии стабильных цен.