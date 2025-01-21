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Продажи жилья в Татарстане рухнули на 60%

Министр строительства Марат Айзатуллин сообщил,...

pixabay.com

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В 2024 году в Татарстане ввели рекордные 3,45 млн кв. метров жилья, но продажи квартир упали на 63%. Министр строительства Марат Айзатуллин сообщил, что спад начался с июля, а выдача ипотек на первичном рынке сократилась на 32%.

Айзатуллин отметил, что снижение продаж связано с ростом ключевой ставки, завершением льготной ипотеки и изменением условий других программ. За 11 месяцев объём ипотечных сделок в регионе уменьшился на 33%, составив 168 млрд рублей против 251,6 млрд годом ранее. Сделки под залог ДДУ упали с 19,2 до 13,1 тысячи, а кредитование новостроек сократилось на 23,5%, до 72,2 млрд рублей.

Общий объём продаж жилья составил 134 млрд рублей, что на 6% меньше показателя 2023 года. Министр добавил, что отрасль получит новые меры поддержки при условии стабильных цен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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