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Продаваемое за 500 млн рублей здание «Адонис» подешевело

Продаваемое за 500 млн рублей здание «Адонис» подешевело

tatar-inform.ru

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Здание «Адонис», расположенный на улице профсоюзной в Казани, упал в цене почти на 50 млн рублей. Снижение цены можно проследить на сайте объявлений.

Ранее в этом здании располагалась швейная фабрика.

Впервые о продаже здания стало известно в ноябре текущего года. Изначально здание можно было купить за 493,3 млн рублей, но цена снизилась до 443,9 млн рублей.

Общая площадь здания составляет 7847,9 квадратных метров. Причиной снижения цены считается несостоявшаяся продажа здания.

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