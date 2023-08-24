Примерная сумма инвестиций - 300 млрд: в Татарстане может появиться АЭС

В Менделеевске хотят построить АЭС за 300 млрд рублей

В Менделеевском районе Татарстана может появиться атомная энерготехнологическая станция, сообщает «БИЗНЕС Online». Известно, что примерная сумма инвестиций в данный проект составит 300 миллиардов рублей.

Проектировать атомную энерготехнологическую станцию будет АО «ОБКС имени Африкантова», которое является частью дочерних компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга «Росатома». Выполнять работы будут по заказу концерна «Росэнергоатом», который тоже входит в госкорпорацию.

Станция будет состоять из четырех блоков. Она будет вырабатывать 400 тысяч тонн водорода в год. Ожидается, что весь объем поглотит АО «Амоний», которое входит в ГК «Азот» Романа Троценко.