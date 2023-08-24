Новости Татарстана
· Полина Модестова

Примерная сумма инвестиций - 300 млрд: в Татарстане может появиться АЭС

В Менделеевске хотят построить АЭС за 300 млрд рублей
Примерная сумма инвестиций - 300 млрд: в Татарстане может появиться АЭС

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

В Менделеевском районе Татарстана может появиться атомная энерготехнологическая станция, сообщает «БИЗНЕС Online». Известно, что примерная сумма инвестиций в данный проект составит 300 миллиардов рублей.

Проектировать атомную энерготехнологическую станцию будет АО «ОБКС имени Африкантова», которое является частью дочерних компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга «Росатома». Выполнять работы будут по заказу концерна «Росэнергоатом», который тоже входит в госкорпорацию.

Станция будет состоять из четырех блоков. Она будет вырабатывать 400 тысяч тонн водорода в год. Ожидается, что весь объем поглотит АО «Амоний», которое входит в ГК «Азот» Романа Троценко.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начнут строить в 2024 году: в Челнах построят новую больницу

Полезное

день назад

Ключевая ставка пробила дно. Что будет с ипотекой дальше?

решетка с сеткой против насекомых

Новости Казани

день назад

Из Казани в Ульяновск на «Метеоре»: озвучена стоимость проезда

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

услуги столяра в Екатеринбурге

Лонгриды

17 часов назад

Песошину на нас плевать: как жители дома, где вырос премьер-министр Татарстана, гниют заживо

Новости Татарстана

день назад

С 1 сентября за это придется платить: ряд медицинских услуг в России станет платным

Новости Казани

день назад

В 2024 году в Казани появится новая детская городская больница

Новости Казани

день назад

Почти сутки без воды и света: в казанском ЖК отключили ресурсы

Новости Казани

18 часов назад

Жители Казани пожаловались в УФАС на откровенную и непристойную рекламу

Новости Казани
2 дня назад

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани

Новости Казани

30 минут назад

Обезопасят людей в ночное время: в Казани на 18 улицах появятся проекционные пешеходные переходы

Новости Татарстана

40 минут назад

Оценил новые проекты: глава РТ посетил Менделеевский районе и АО «Аммоний»

Новости Казани

час назад

Появится новый сквер: общественное пространство устроят на набережной Казанки

Новости Татарстана

час назад

Примерная сумма инвестиций - 300 млрд: в Татарстане может появиться АЭС
Без очереди только при угрозе жизни: в Членах опровергли информацию об отказе в медпомощи певице Иркэ
Новости Татарстана
5 минут назад

Без очереди только при угрозе жизни: в Членах опровергли информацию об отказе в медпомощи певице Иркэ

Новости Казани

час назад

Была выбрана Казань: стало известно, когда в Татарстане проведут саммит БРИКС

Новости Татарстана

12 часов назад

Минниханов посетил обновленный после капремонта лицей «Потомки Менделеева»

Новости Казани

12 часов назад

В 2024 году саммит БРИКС пройдёт в Казани
Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть
Интересное в Казани
5 дней назад

Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть