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· Артем Акчурин

Пригородный поезд Канаш – Казань будет останавливаться в Атлашкино

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С 5 февраля пригородный поезд №6102, следующий по маршруту от Канаша до Казани, начнет делать остановку в Атлашкино. Об этом в пресс-службе АО «Содружество».

По информации пресс-службы, пассажирам будет предоставлена возможность воспользоваться новой остановкой, не меняя расписание отправления и прибытия поезда. Отправление с Канаша останется на 7:55, а прибытие в Казань – на 10:39.

Ранее, восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс.

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