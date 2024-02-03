Пригородный поезд Канаш – Казань будет останавливаться в Атлашкино

С 5 февраля пригородный поезд №6102, следующий по маршруту от Канаша до Казани, начнет делать остановку в Атлашкино. Об этом в пресс-службе АО «Содружество».



По информации пресс-службы, пассажирам будет предоставлена возможность воспользоваться новой остановкой, не меняя расписание отправления и прибытия поезда. Отправление с Канаша останется на 7:55, а прибытие в Казань – на 10:39.

Ранее, восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс.