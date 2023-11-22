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· Артем Акчурин

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова

РБК спорт

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«Ак Барс» за последние 6 матчей одержал победу лишь в одном поединке. Остальные 5 матчей завершились поражением. И на данный момент команда занимает 4 позицию в таблице КХЛ.

Олимпийский чемпион Александр Пашков, прокомментировал ситуацию с казанской командной и назвал несколько причин ее неудач.
Пашков считает, что «Ак Барс» переживает спад физическойподготовленности. Травма одного из ведущих игроков Александра Радулова, также сказывается негативно на результативности команды. Кроме того на команде сказывается плотный график игр. И олимпийский чемпион уверен, что команда преодолеет подобный кризис.

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