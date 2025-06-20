При Миннуллине число жалоб на больницы выросло на 23%

В Татарстане, после смены министра здравоохранения в июне 2025 года, выросло количество жалоб на медицинские организации. С начала года Росздравнадзор зарегистрировал более 800 жалоб, из которых 405 касаются качества медицинской помощи. За аналогичный период прошлого года было получено 650 жалоб, что означает рост на 23%.

Новый врио главы министерства здравоохранения Альмир Абашев отметил, что ведомство работает над минимизацией рисков в сфере медицины. Однако проблемы в здравоохранении, такие как нехватка кадров, задержки с лекарствами и плохие условия в больницах, сохраняются.

Марсель Миннуллин, ушедший с поста министра по собственному желанию в июне, стал фигурантом нескольких расследований и обысков, что также могло повлиять на ухудшение ситуации. Впоследствии, по информации источников, он уехал в Лисичанск, где продолжил работать хирургом.

Источник: inkazan.ru