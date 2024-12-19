Президент России высказался о том, когда ВСУ выбьют из Курской области

Обсуждая операцию по вытеснению вооруженных сил Украины из Курской области, президент отметил, что конкретные сроки назвать не намерен, но убежден: «Мы точно их выбьем».

Путин добавил, что существуют определенные планы, однако подчеркивает, что нецелесообразно связывать результаты с конкретными датами — «так не делается».Ситуация в Курской области остается напряженной, и Путин сообщил о текущих боях между ВС РФ и ВСУ. Он также отметил, что для украинских военных нет военного смысла удерживать позиции в этом регионе.

В дополнение к своим комментариям, президент упомянул о готовности властей России оказать помощь тем, кто желает покинуть Курскую область.