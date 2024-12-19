Президент России высказался о том, когда ВСУ выбьют из Курской области
Скриншот из прямой трансляции "Известий"
Обсуждая операцию по вытеснению вооруженных сил Украины из Курской области, президент отметил, что конкретные сроки назвать не намерен, но убежден: «Мы точно их выбьем».
Путин добавил, что существуют определенные планы, однако подчеркивает, что нецелесообразно связывать результаты с конкретными датами — «так не делается».Ситуация в Курской области остается напряженной, и Путин сообщил о текущих боях между ВС РФ и ВСУ. Он также отметил, что для украинских военных нет военного смысла удерживать позиции в этом регионе.
В дополнение к своим комментариям, президент упомянул о готовности властей России оказать помощь тем, кто желает покинуть Курскую область.
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