Президент РФ наградил Метшина и Гафарова за заслуги перед Отечеством

Глава Казани Ильсур Метшин и заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель Аппарата Кабинета Министров республики Шамиль Гафаров получили ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сказано в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан президентом России Владимиром Путиным.

Метшин награждён орденом II степени, а Гафаров — орденом IV степени.

Согласно указу, награды были вручены за значительный вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.