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Преступники угрожали убить родню чистопольца из-за желания увидеть проститутку

23-летний житель Чистополя заинтересовался инти...

pixabay

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23-летний житель Чистополя заинтересовался интимными услугами в интернете и позвонил по указанному на сайте номеру. Девушка, представившаяся сотрудницей сервиса, потребовала полную предоплату на карту. Мужчина отказался, так как у него были только наличные.

На следующий день ему начали звонить с угрозами. Неизвестный заявлял о том, что необходимо оплатить срыв вызова дамы легкого поведения, иначе его семье может грозить опасность. В страхе мужчина обратился к сестре, которая перевела вымогателям 18 тысяч рублей. Однако угрозы продолжились, и пострадавшие обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ, предусматривающее до 5 лет лишения свободы. Ведутся поиски подозреваемых.

ОМВД Чистопольского района призывает быть осторожными при использовании онлайн-сервисов, особенно в сфере интимных услуг, и не переводить деньги под давлением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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