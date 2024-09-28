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Пресс-служба опровергла слухи о болезни Шаймиева

Пресс-служба главы Татарстана опровергла сообще...

Новая жизнь (Яна тормыш)

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Пресс-служба главы Татарстана опровергла сообщения о тяжелой болезни первого президента республики Минтимера Шаймиева. В интервью РИА Новости представители пресс-службы подтвердили, что информация о состоянии здоровья госсоветника не соответствует действительности.

«Обычный сезонный вирус» — именно так охарактеризовали ситуацию сотрудники пресс-службы.

Минтимир Шаймиев, родившийся 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарстана, в течение многих лет остаётся значимой фигурой в истории республики. Его вклад в развитие Татарстана и российской политики невозможно переоценить. На данный момент он занимает пост государственного советника Татарстана и продолжает активно участвовать в общественной жизни региона.

Недостаток точной информации мог вызвать беспокойство среди жителей республики и вдали от нее. Тем не менее, опровержение пресс-службы стало поводом для успокоения и напоминанием о важности проверенных данных в общественном дискурсе.

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