Преследовавшего свою бывшую мужчину из Татарстана задержали и вскоре отпустили

Мужчина по кличке «Бобер», который уже не раз преследует свою бывшую, был задержан, но вскоре отпущен на свободу. В его сумке нашли пневматический пистолет, рогатку и листовки с оскорблениями.

События развивались так: вчера девушка заметила своего обидчика, когда шла в магазин на улице Братьев Касимовых. Испугавшись, она поспешила домой, позвонила брату и сообщила о произошедшем. Мужчина с другом задержали сталкера на улице, но пока ждали полицию, тот попытался напасть на брата с ножом — к счастью, никто не пострадал. Когда полицейские прибыли на место, они забрали всех в отдел.

Однако, несмотря на найденное оружие и угрозы, мужчине выписали лишь административный штраф за мелкое хулиганство, и он вскоре оказался на свободе.

Ранее сообщалось, что девушку преследует этот бывший несколько недель. Он уже ворвался к ней домой, устроив в квартире настоящий погром, а два дня назад ее подверг угрозам ножом, требуя забрать заявление из полиции, сообщает Казань на максималках.