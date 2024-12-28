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Преследовавшего свою бывшую мужчину из Татарстана задержали и вскоре отпустили

Мужчина по кличке «Бобер», который уже не раз п...

Настёна Чернядьева

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Мужчина по кличке «Бобер», который уже не раз преследует свою бывшую, был задержан, но вскоре отпущен на свободу. В его сумке нашли пневматический пистолет, рогатку и листовки с оскорблениями.

События развивались так: вчера девушка заметила своего обидчика, когда шла в магазин на улице Братьев Касимовых. Испугавшись, она поспешила домой, позвонила брату и сообщила о произошедшем. Мужчина с другом задержали сталкера на улице, но пока ждали полицию, тот попытался напасть на брата с ножом — к счастью, никто не пострадал. Когда полицейские прибыли на место, они забрали всех в отдел.

Однако, несмотря на найденное оружие и угрозы, мужчине выписали лишь административный штраф за мелкое хулиганство, и он вскоре оказался на свободе.

Ранее сообщалось, что девушку преследует этот бывший несколько недель. Он уже ворвался к ней домой, устроив в квартире настоящий погром, а два дня назад ее подверг угрозам ножом, требуя забрать заявление из полиции, сообщает Казань на максималках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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