Премьер-министра Эфиопии ждут на саммите БРИКС в Казани

На предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани, возможно появление Премьер-министра Эфиопии, Абия Ахмеда. Эту информацию ТАСС передает, ссылаясь на заявления российского посла в Аддис-Абебе, Евгения Терехина.





Дипломат отметил, что с начала текущего года Эфиопия стала одним из участников данного объединения стран. Согласно формату саммита БРИКС, в нем предполагается участие высших должностных лиц стран-участниц, включая Премьер-министра Эфиопии.С начала 2024 года Россия заняла пост председателя БРИКС. На прошедшем саммите сообщества в Йоханнесбурге, Президент Россииозвучил ключевые задачи и приоритеты нашей страны в рамках руководства БРИКС. Напомним, что сам саммит стран-участниц в Казани запланирован на октябрь этого года.