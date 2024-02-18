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Премьер-министра Эфиопии ждут на саммите БРИКС в Казани

Премьер-министра Эфиопии ждут на саммите БРИКС в Казани

РИА

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На предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани, возможно появление Премьер-министра Эфиопии, Абия Ахмеда. Эту информацию ТАСС передает, ссылаясь на заявления российского посла в Аддис-Абебе, Евгения Терехина.

Дипломат отметил, что с начала текущего года Эфиопия стала одним из участников данного объединения стран. Согласно формату саммита БРИКС, в нем предполагается участие высших должностных лиц стран-участниц, включая Премьер-министра Эфиопии.

С начала 2024 года Россия заняла пост председателя БРИКС. На прошедшем саммите сообщества в Йоханнесбурге, Президент России Владимир Путин озвучил ключевые задачи и приоритеты нашей страны в рамках руководства БРИКС. Напомним, что сам саммит стран-участниц в Казани запланирован на октябрь этого года.

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