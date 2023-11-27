Представители 25 стран посетили Казань в рамках научного конгресса стран ОИС

27 ноября почти 150 юных научных исследователей из разных стран мира посетили столицу Татарстана. Гости приняли участие в работе II Молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества в Казани. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки РФ Денис Секиринский на церемонии открытия мероприятия.

Секиринский заявил, что растет количество приезжих студентов из заграницы, взаимное признания образования, квалификации граждан. Все это говорит о тесном взаимодействие и выгодном сотрудничестве со странами ОИС .