Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Предприниматели могут получить бесплатный доступ к электронному документообороту и сервису сдачи отчетности

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Центр «Мой бизнес» Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан объявляет о возможности получения бесплатного доступа к сервису электронного документооборота и сдачи отчетности на протяжении одного календарного года для татарстанских предпринимателей. Услуга включает доступ к сервису передачи данных и предоставляет пакет исходящих документов для взаимодействия с контрагентами в системе электронного документооборота, количество которых может достигать 600 штук за указанный период, а также доступ к сервису сдачи отчетности для сдачи отчетности в ФНС, СФР, Росстат на 1 год.

Преимущества услуги:

  1. Эффективность. Электронный документооборот позволяет оформлять акты, счета-фактуры, договоры и другие документы в цифровом формате, что способствует снижению непроизводственных расходов и ускоряет бизнес-процессы.
  2. Удобство. Сервис электронного документооборота обеспечивает возможность получения, создания, обработки и отправки документов в цифровом виде, а также подписывания договоров и ведения архива в едином цифровом пространстве.
  3. Гибкость для деловых нужд. ЭДО позволяет совершать сделки с контрагентами из различных городов, подписывать договоры за пределами офиса, а также находить и подготавливать пакеты документов для сдачи отчетности.

Для получения данной услуги от Центра «Мой бизнес» необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки» выбрав услугу «Предоставление бесплатного доступа к системе электронного документооборота»

Также Центр «Мой бизнес» предоставляет услугу по сдаче отчетности в рамках программы поддержки предпринимателей. Получив доступ к сервису на 1 год, предприниматели смогут осуществлять сдачу отчетности в органы ФНС, Социального фонда России, Росстата на 1 год. Эта услуга предоставляет предпринимателям возможность управлять своей отчетностью более эффективно, обеспечивая соблюдение всех необходимых нормативов и требований.

Бесплатные нефинансовые услуги оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Получить дополнительную информацию об услугах и участия в программах можно, связавшись с горячей линией Центра «Мой бизнес» Республики Татарстан по номеру 8 (843) 524-90-90.

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