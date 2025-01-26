Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение 102 тысяч субсидии

В Татарстане предприниматель предстанет перед судом по обвинению в хищении части субсидии, выделенной на развитие бизнеса. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Детали дела

По данным следствия, в 2023 году предприниматель получил государственную субсидию в размере 499 тысяч рублей для создания сайта и приобретения техники. Однако свыше 102 тысяч рублей он потратил на личные нужды, не связанные с развитием бизнеса. Несмотря на это, в отчетности было указано, что вся сумма использована по назначению.

Ущерб возмещён

После выявления нарушений предприниматель полностью возместил причинённый ущерб. Однако уголовное дело всё равно было передано в суд.