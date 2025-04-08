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Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Кого считают предпенсионерами?

pixabay.com

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В России к предпенсионному возрасту относят тех граждан, которым до наступления пенсионного порога осталось не более пяти лет. Обладатели этого статуса получают доступ к дополнительным льготам и социальной поддержке, помогающим сохранить стабильность в переходный период, пишет «Татар-информ».

Кого считают предпенсионерами

К этой категории относятся мужчины и женщины, которым осталось пять лет или меньше до выхода на пенсию — то есть, до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В 2025 году предпенсионерами будут считаться женщины 1966–1970 годов рождения и мужчины, родившиеся между 1961 и 1965 годами, при условии, что они ещё не получают пенсионные выплаты.

Данные о статусе берутся из информации, предоставляемой Социальным фондом России.

Как получить подтверждение статуса

Справку о статусе предпенсионера можно оформить несколькими способами:

Через Госуслуги:
— Войти в свой аккаунт;
— Найти услугу «Справка о статусе предпенсионера»;
— Указать цель получения документа (например, для налоговой или службы занятости);
— Получить справку — чаще всего она формируется автоматически.

Через сайт Соцфонда:
— Авторизоваться через Госуслуги;
— Перейти к электронным сервисам;
— Выбрать пункт, связанный с информацией о статусе, и указать цель получения.

Через МФЦ:
— Прийти в центр с паспортом;
— Оформить справку на месте.

Какие меры поддержки доступны предпенсионерам

Граждане этого возраста могут рассчитывать на ряд преференций в сфере труда, налогов и соцподдержки.

Защита трудовых прав

— Работодатель не имеет права уволить предпенсионера без согласия профсоюза или разрешения трудовой инспекции. В случае нарушения работник может защитить свои интересы через суд.

— Можно взять два дополнительных дня отпуска без оплаты — по согласованию с работодателем.

— Также доступно бесплатное переобучение или повышение квалификации за счёт работодателя.

Налоговые льготы

— Один объект недвижимости (дом, квартира, гараж) освобождается от налога на имущество. Если у человека несколько объектов — он может выбрать, к какому применить льготу.

— По земельному налогу предоставляется вычет на участок до 600 кв. м по кадастровой стоимости.

— Можно оформить налоговый вычет на лечение или обучение — это поможет вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Поддержка безработных

Если предпенсионер теряет работу, он имеет право на пособие по безработице на более выгодных условиях:

— первые три месяца — 75% от среднего дохода;
— следующие четыре — 60%;
— затем — 45%.

Такие меры поддержки предназначены для того, чтобы смягчить финансовую нагрузку в последние годы перед выходом на пенсию и обеспечить гражданам дополнительную защиту.

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