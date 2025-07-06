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Пожарные Татарстана за сутки потушили девять возгораний

В Татарстане за сутки произошло девять пожаров,...

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За 5 июля в Татарстане зафиксировали девять пожаров, шесть из них случились в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также за сутки пожарные выезжали 17 раз по ложным вызовам и семь раз — на помощь другим службам. Кроме того, спасатели семь раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На воде за этот день зарегистрировали одно происшествие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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