Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 19 пожаров

За прошедшие сутки, 26 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 19 пожаров. Как сообщили в пресс-службе, восемь возгораний произошли в жилом секторе, ещё семь — при горении мусора.

Кроме того, пожарные 16 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз — для взаимодействия с другими экстренными службами. Также зафиксировано девять выездов для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана за сутки происшествий зарегистрировано не было.