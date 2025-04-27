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Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 19 пожаров

За прошедшие сутки, 26 апреля, подразделения Го...

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За прошедшие сутки, 26 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 19 пожаров. Как сообщили в пресс-службе, восемь возгораний произошли в жилом секторе, ещё семь — при горении мусора.

Кроме того, пожарные 16 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз — для взаимодействия с другими экстренными службами. Также зафиксировано девять выездов для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана за сутки происшествий зарегистрировано не было.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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