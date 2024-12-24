Пожар в доме рабочих в Татарстане унёс шесть жизней

В Татарстане шесть мужчин погибли в результате ужасного пожара, произошедшего в общежитии для работников.

Инцидент случился в посёлке Малореченском на территории животноводческого комплекса, где в момент бедствия находились 39 человек.

К счастью, большинство — 33 человека — смогли выбраться на свежий воздух самостоятельно, но один из них был срочно госпитализирован с травмами. Однако, когда пожарные потушили огонь, они обнаружили шесть безжизненных тел мужчин. Первоначальные расследования указывают на то, что причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования, сообщает RussiaToday.