Пожар в доме рабочих в Татарстане унёс шесть жизней
Катя Царева
В Татарстане шесть мужчин погибли в результате ужасного пожара, произошедшего в общежитии для работников.
Инцидент случился в посёлке Малореченском на территории животноводческого комплекса, где в момент бедствия находились 39 человек.
К счастью, большинство — 33 человека — смогли выбраться на свежий воздух самостоятельно, но один из них был срочно госпитализирован с травмами. Однако, когда пожарные потушили огонь, они обнаружили шесть безжизненных тел мужчин. Первоначальные расследования указывают на то, что причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования, сообщает RussiaToday.
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