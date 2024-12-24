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Пожар в доме рабочих в Татарстане унёс шесть жизней

В Татарстане шесть мужчин погибли в результате ...

Катя Царева

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В Татарстане шесть мужчин погибли в результате ужасного пожара, произошедшего в общежитии для работников.

Инцидент случился в посёлке Малореченском на территории животноводческого комплекса, где в момент бедствия находились 39 человек.

К счастью, большинство — 33 человека — смогли выбраться на свежий воздух самостоятельно, но один из них был срочно госпитализирован с травмами. Однако, когда пожарные потушили огонь, они обнаружили шесть безжизненных тел мужчин. Первоначальные расследования указывают на то, что причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования, сообщает RussiaToday.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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