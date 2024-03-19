«Поволжский маньяк» выступил с последним словом в суде Татарстана

Подозреваемый в серии убийств, краж и разбоев, Радик Тагиров, выступил с последним словом в Верховном суде РТ. Он настаивает на своей невиновности, как и ранее, обвинения не признает. Оглашение приговора запланировано на четверг, 21 марта. Передает «БИЗНЕС Online».



Последнее слово Тагирова повторило аргументы, высказанные им в процессе. Он отметил отсутствие причастности к преступлениям, утверждая, что в указанные даты он не находился в городах, где были совершены преступления. Подчеркнул также недоверие к вещественным доказательствам, включая ДНК, утверждая, что результаты не совпадают с его генетическими данными.

«Прошу не осуждать меня за преступления, которые я не совершал», — заявил Тагиров.

Ранее прокуратура просила пожизненное заключение для Тагирова, а также сроки от 10 до 13 лет в колонии строгого режима за каждый из эпизодов, что в сумме дало бы 377 лет. Сам подсудимый просил оправдания по всем предъявленным обвинениям.