Пострадавшим на производстве в Татарстане подарили автомобили

29 мая руководитель отделения Социального фонда России в Татарстане Эдуард Вафин вручил автомобили 23 жителям региона, пострадавшим на производстве.

Выдача машин — часть медицинской, профессиональной и социальной реабилитации таких граждан. Для получения автомобиля нужны медицинские показания и отсутствие противопоказаний к вождению, подтверждённые экспертами.

Вафин рассказал, что программа действует давно: в прошлом году до объединения фондов было выдано 9 машин, а в этом году отделение закупило 41 авто по госзаказу, из которых 23 уже вручены. Остальные 18 будут переданы по заявкам, которые будут полностью выполнены. В ноябре начнётся подготовка контракта на 2026 год.

Автомобили адаптированы под нужды получателей, выдаются раз в семь лет и оформляются в собственность. Региональное отделение компенсирует расходы на ремонт и топливо, а также капитальный ремонт один раз за срок эксплуатации. Цель программы — помочь пострадавшим полностью вернуться к социальной и профессиональной жизни, пишет kazan.aif.ru.