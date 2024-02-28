Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Последний день зимы в Татарстане порадует теплой погодой

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Предпоследний зимний день, 28 февраля, порадует спокойной погодой. Прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью до 5-10 м/с. В последний день месяца погода не изменится. Данные приводит Гидрометцентр РТ.


Днем по региону ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В столице республики температура прогреется до -1...-3 градусов. На дорогах возможен гололед, водителям следует быть внимательнее.


1-2 марта столбики термометров поднимутся уже до плюсовой температуры. Днем ожидается до -2...+3. В ночное время прогнозируется до -4...-9 градусов.

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