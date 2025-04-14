После вмешательства прокуратуры РТ уволен учитель за непогашенную судимость

Проверка прокуратуры Черемшанского района выявила, что в одной из местных школ на должности учителя биологии работала женщина с непогашенной судимостью. Ранее она была осуждена Черемшанским районным судом по ч. 3 ст. 291 УК РФ и оштрафована на 100 тыс. рублей.

Преступление, предусмотренное указанной статьей, относится к категории тяжких.

Согласно ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В связи с этим прокуратура района направила представление в МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района. По результатам рассмотрения этого представления учитель с непогашенной судимостью была уволена, а директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.