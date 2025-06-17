После укусов клещей к медикам пришли 5,9 тыс. человек в Татарстане

Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, за медицинской помощью после укусов клещей обратились уже 5,9 тыс. жителей республики.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Казани — 1 852 человека. В Набережных Челнах зарегистрировано 765 случаев, а в Нижнекамском районе медпомощь после укусов клещей понадобилась 466 жителям.

Кроме того, у татарстанцев было зафиксировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита, все случаи связаны с отдыхом в Башкирии.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в местах размещения летних оздоровительных учреждений, а также в парках и скверах была проведена обработка от клещей.