Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

После драки в Татарстане было возбуждено дело

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководите...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В социальных сетях появилась информация о том, что в Казани подростки устроили драку на улице, которую очевидцы зафиксировали на видео.

По этому происшествию Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Лечение без разорения: куда идти казанцам, чтобы не оставить всю зарплату у стоматолога

что будет если человека укусит клоп

Не у нас

13 часов назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Интересное в Казани

3 дня назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

мкпп ремонт в Самаре

Не у нас

день назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Не у нас

13 часов назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

Лонгриды

11 часов назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

день назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Не у нас

12 часов назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды
Новости Казани
день назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Новости Казани

46 минут назад

На Ямашева в Казани образовалась крупная пробка

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Красиво жить не запретишь: гид по местам для женщин Казани со скидками

Новости Татарстана

час назад

После драки в Татарстане было возбуждено дело

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах женился блогер, который сделал предложение девушке на высоте 500 метров
2 улицам в Казани присвоили новые названия
Новости Казани
2 часа назад

2 улицам в Казани присвоили новые названия

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ руководитель задолжал зарплату 43 сотрудникам на сумму свыше 2,1 млн рублей

Фестиваль «Нур»

4 часа назад

В Казани фестиваль медиаискусства НУР продолжится до 15 июня
На фестивале медиаискусства НУР представят рабо...
Фестиваль «Нур»
4 дня назад

На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран