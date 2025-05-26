После драки в Татарстане было возбуждено дело

В социальных сетях появилась информация о том, что в Казани подростки устроили драку на улице, которую очевидцы зафиксировали на видео.

По этому происшествию Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Владимиру Липскому предоставить отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела.