Новости Татарстана
· Служба новостей

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова, который ранее стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотических веществ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Депутат Государственного совета Рустем Хасанов направил и представил заявление о сложении полномочий депутата парламента Татарстана", - проинформировал глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Депутаты проголосовали "за" единогласно.
Хасановы вывели из состава комиссии по социальной политике.

Полицейские остановили Хасанова 17 сентября на Беломорской в Казани, при себе у народного избранника оказался пакет с 1,88 грамма запрещенного вещества.
Депутат бросил пакетик на дорогу, но его заметили и изъяли.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Новости Татарстана

23 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

стоимость травли тараканов в квартире

Новости Татарстана

22 часа назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

стоимость ремонта стиральной машины bosch в Москве

Лонгриды

день назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

день назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ураганом повредило кровлю Нацмузея и свалило 43 дерева

Новости Казани

день назад

В Казани паром с машинами и пассажирами сел на мель
Лонгриды
36 минут назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Новости Казани

21 минуту назад

Синоптик Аухадеев: в Казани усилятся ветер и осадки

Новости Татарстана

23 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома

Новости Татарстана

час назад

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий
Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП
Новости Казани
час назад

Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане на трассе нетрезвый нефтяник без прав устроил ДТП с пострадавшим

Новости Казани

2 часа назад

В Горкинско-Ометьевский лес в Казани завезут и поселят белок

Новости Казани

2 часа назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена
В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили
Новости Казани
5 часов назад

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили