Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий

Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова, который ранее стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотических веществ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Депутат Государственного совета Рустем Хасанов направил и представил заявление о сложении полномочий депутата парламента Татарстана", - проинформировал глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Депутаты проголосовали "за" единогласно.

Хасановы вывели из состава комиссии по социальной политике.

Полицейские остановили Хасанова 17 сентября на Беломорской в Казани, при себе у народного избранника оказался пакет с 1,88 грамма запрещенного вещества.

Депутат бросил пакетик на дорогу, но его заметили и изъяли.

