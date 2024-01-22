Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Полки магазинов в Казани опустели из-за непогоды

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Казанцы в социальных сетях начали жаловаться на пустые прилавки магазинов.

Один из них заявил, что непогода так сильно парализовала город, что даже продуктов не осталось?

Исчезновение основных товаров были зафиксированы в «Пятерочке» и других магазинах, находящихся у домов. Сообщается, что не работает ряд фруктовых и овощных лавок.

Власти подтвердили наличие проблемы, аргументировав это ограничением проезда по федеральным трассам, по которым как раз таким осуществляется поставка продукции.

Замглавы исполнительного комитета столицы РТ, Ильдар Шакиров отметил, что ограничения на дорогах уже сняты и пообещал восполнить запасы продукции в дефицитных магазинах.

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